Parteiübergreifende Unterstützung : FDP lobt das Bildungskonzept von Illingens Armin König

Saarbrücken Die FDP Saar sieht in dem Bildungskonzept des Illinger Bürgermeisters Armin König (CDU/wir berichteten) einen guten Ansatz, um Schulen für die weitere Coronazeit zu rüsten. Dazu schreibt die bildungspolitische Sprecherin Kirsten Cortez in einer Pressemitteilung: „Die Vorschläge von Bürgermeister König sind praxisnäher als die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz.“ Auch die FDP mahne wie König Maßnahmen wie Hybridunterricht oder eine Teilung der Klassen an, ebenso wie einen stärkeren Ausbau der Digitalisierung in der Bildung.

Die Überlastung des Lernservers Online Schule Saar passe da ins Bild, schreibt die FDP.