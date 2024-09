Saar-Landesvorsitzende von FDP und Grünen äußern sich FDP und Grüne im Saarland wollen Kurswechsel der Ampel – aber in unterschiedliche Richtungen

Saarbrücken · Die Ampel-Regierung ist voraussichtlich noch über ein Jahr im Amt. Was sollte sie bis dahin noch erledigen? FDP und Grüne im Saarland haben unterschiedliche Vorstellungen. Nur in einem sind sie sich einig: So wie jetzt kann es nicht bleiben.

04.09.2024 , 19:05 Uhr

Die drei wichtigsten Akteure der Ampel-Koalition in Berlin (v.l.): Finanzminister Christian Lindner (FDP), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Kanzler Olaf Scholz (SPD). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik