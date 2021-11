Längere Schulferien wegen Corona? : Neue Debatte um Schulschließung: Schon wieder auf die Kleinen

Schon werden Forderungen nach längeren Schulferien im Saarland als Mittel gegen die Corona-Welle laut – ein Quasi-Lockdown. Doch zunächst mal sind die Erwachsenen in der Verantwortung.

Jetzt also wieder die Kinder. Wieder wird ein Schuljahr zur Zitterpartie. Für ein paar Wochen durften etwa Zweitklässler im Saarland erstmals überhaupt einen Hauch Schul-Normalität schnuppern: Unterricht und Sport ohne Maske, Klassenfeste, Raufen in der Großen Pause mit mehr Kindern als jenen aus ihrer Kohorte. „Die kommen aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus“, erzählte gerade ein Lehrer. Und vor allem: Die Aussicht, nicht bald wieder in Homeschooling geschickt zu werden. Aus der Traum. Die Maske ist wieder auf, die Kohorten werden sicher auch wieder kommen, und schon wird über eine verlängerte Ferienzeit, also einen Schul-Lockdown, diskutiert.