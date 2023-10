Aufklärungsarbeit im Fall Yeboah U-Ausschuss „Rassistische Anschlagserie“ nimmt Arbeit im Saar-Landtag auf

Seit November 2022 steht ein 52-jähriger Deutscher wegen des Brandanschlags in Saarlouis vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes in 20 Fällen erhoben. Das Urteil soll am Montag (9. Oktober) fallen.