Experte aus Auswärtigem Amt „Wir müssen Strukturen etablieren, die Le Pen nicht beerdigen kann“

Vor fünf Jahren, am 22. Januar 2019, Deutschland und Frankreich den Aachener Vertrag unterschrieben. Er soll die Zusammenarbeit in mehreren europarelevanten Politikfeldern vertiefen. Am Mittwoch zogen acht Experten unter Leitung von Claire Demesmay, Europa-Gastprofessorin am Cluster für Europaforschungen an der Saar-Uni, in der Staatskanzlei eine Bilanz.