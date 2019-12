Nach Doktor-Affäre : Linke plant Parteiausschluss wegen falschen Doktor-Titels

Saarbrücken Andreas Neumann, einst ein führendes Mitglieder der Saar-Linken, führt einen falschen Doktortitel einer erfundenen Uni. Die Partei sieht sich geschädigt und geht gegen den Mann vor.

Die Linken im Saarland wollen ihr Mitglied Andreas Neumann, Kreisvorsitzender in Saarlouis, aus der Partei ausschließen. Hintergrund ist ein Strafbefehl des Amtsgerichts Saarlouis gegen den 45-Jährigen wegen Titelmissbrauchs, der seit Mittwoch rechtskräftig ist. „Wie angekündigt, werden wir einen Antrag auf Parteiausschluss stellen“, sagte Martin Sommer vom Ortsverband der Linke in Saarbrücken-Malstatt der Deutschen Presse-Agentur. Der Ortsverband hatte am 9. September beschlossen, diesen Antrag zu stellen, sobald der Strafbefehl gegen Neumann rechtskräftig geworden sei. (Aktenzeichen 12 Cs 36 Js 928/19 (510/19))