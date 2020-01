Missbrauchsverdacht am Uniklinikum : Ex-Klinikchef scheitert mit Klage gegen U-Ausschuss

Saarbrücken Der Untersuchungsausschuss zum Missbrauchsverdacht am Uniklinikum in Homburg muss seine Aufklärungsarbeit nicht einschränken. Der Verfassungsgerichtshof hat die Beschwerde eines Klinikchefs am Dienstag zurückgewiesen.

Der Mediziner wehrte sich dagegen, dass der Landtag seine Aufklärungsarbeit ausweitet. Als Leiter der Klinik für Kinder-und Jugendpsychiatrie war Professor Alexander von Gontard früher der Vorgesetzte des Assistenzarztes, dem sexuelle Übergriffe gegen Minderjährige vorgeworfen werden.

Ursprünglich befasste sich der Untersuchungsausschuss nur, wie Verantwortliche und Behörden mit dem Missbrauchsverdacht an einer Spezialklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie umgingen. Doch nach weiteren Verdachtsfällen an der HNO-Klinik soll es nun um das gesamte Klinikum gehen, zurück bis ins Jahr 2003.

Deshalb reichte von Gontard eine Verfassungsbeschwerde ein - mit Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Durch die Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes sah er den Eindruck erweckt, „ihn treffe die Verantwortung für alle möglichen Missbrauchsfälle im Universitätsklinikum“, wie das Gericht im Vorfeld mitteilte.

Es komme zu einer Vermischung der Vorwürfe, sagte sein Anwalt am Dienstag in der Verhandlung. Der Mediziner werde auf nationalen Kongressen angesprochen und gemieden, ein Verlag soll die Veröffentlichung eines Buches zurückgestellt haben.

Außerdem ging es dem Lehrstuhlinhaber um Datenschutz. Der Untersuchungsausschuss führt ihn als Betroffenen, ihm stehen umfangreiche Aktenbestände offen.

Seit der Ausweitung der Ausschussarbeit gilt das auch für den Chef der HNO-Klinik. Dadurch erhalte dieser „weitreichenden Einblick in seine beruflichen und persönlichen Verhältnisse“, argumentierte von Gontard nach Angaben des Gerichts.

Offenbar geht es um private Daten, etwa das Einkommen des Professors. Sein Anwalt zählte am Dienstag aber auch die Behörden auf, die sich derzeit mit dem Klinikchef befassen. Gegen den Landesbeamten läuft unter anderem ein Disziplinarverfahren, die zugehörige Akte sei "hochvertraulich", sagte der Jurist. Das Landesamt für Soziales hat ein Verfahren eingeleitet, das mit dem Entzug der ärztlichen Zulassung enden könnte. Dem Landesamt habe von Gontard Informationen "teils unter erheblichem Druck preisgegeben", führte der Anwalt aus.