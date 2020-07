Strafbefehle gegen Saarbrücker : Ex-AfD-Politiker muss wegen Beleidigungen zahlen

Saarbrücken Der Saarbrücker ist heute Mitarbeiter einer Birkenfelder Landtagsabgeordneten – und darf es trotz dreier Strafbefehle bleiben.

Die Geldstrafen wurden jeweils wegen Beleidigungen verhängt. So schrieb der Mann nach Darstellung der Staatsanwaltschaft am 11. Mai 2020 in einer Nachricht über den Facebook Messenger (offenbar an einen politischen Gegner): „Ihr seid als Internationale Sozialisten das gleiche Pack wie die Nationalen Sozialisten.“ Zuvor wurden bereits am 6. September 2019 und am 3. April 2020 Strafbefehle gegen ihn erlassen. Zum einen, weil er die Wahlleiterin im Wahllokal in Dudweiler im Streit über seine Wahlberechtigung mehrmals als „Fascho-Fotze“ beschimpft und ihr mit erhobener Krücke gedroht hatte, zum anderen weil er die Zweite Bürgermeisterin Hamburgs in einer E-Mail als „widerliche Faschistin“ und „linksterroristische Fascho-Fotze“ beleidigt hatte. Die Höhe der Geldstrafen teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit, lediglich die Zahl Tagessätze (40, 35 und 90).