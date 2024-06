Ergebnisse und News im Liveticker Saarländerin Manuela Ripa schafft erneuten Sprung ins EU-Parlament ganz knapp

Dagegen kann die saarländische Europa-Abgeordnete Manuela Ripa (ÖDP) ihr Mandat im EU-Parlament ersten Hochrechnungen zufolge verteidigen. Laut Hochrechnungen von Infratest dimap und der Forschungsgruppe Wahlen in ARD und ZDF würde die ÖDP ein Mandat erhalten. Ripa steht auf Platz 1 der Bundesliste der ÖDP und gehört seit 2020 dem Parlament in Brüssel und Straßburg an.