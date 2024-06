Erwarteter Rechtsruck im EU-Parlament Europa-Experte im Saartalk: „Die Rechtspopulisten werden Europa nicht abschaffen“

Kurz vor der Europawahl am Sonntag sagen Wahlprognosen rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien starke Stimmengewinne in mehreren Mitgliedsstaaten der EU voraus. Wird das den politischen Kurs Europas verändern? Wird ein Rechtsruck die Europäische Union und ihre Grundwerte wie Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit aus dem Gleichgewicht bringen? „Nein“, antwortet Georg Wenzelburger, Professor für Komparative Europaforschung an der Saar-Uni in der Sendung Saartalk. Doch es gebe auch ein „aber“. „Trotz der erstarkenden rechtspopulistischen Fraktionen wird es wahrscheinlich eine Mehrheit der Mitte im EU-Parlament geben“, ist Wenzelburger überzeugt. Der erwartete Rechtsruck sei wohl nicht „so gefährlich, dass man erwarten muss, dass die Rechtspopulisten in den nächsten zehn Jahren Europa abschaffen werden“. Allerdings werde die Arbeit des EU-Parlamentes bei vielen Zukunftsthemen, „wie dem Klimaschutz oder der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, deutlich schwieriger werden“.