EU-Parlament : Saarland bekommt wieder EU-Abgeordnete

Saarbrücken Manuela Ripa (ÖDP) soll voraussichtlich im Februar ins Europaparlament einziehen.

Das Saarland wird schon bald wieder einen EU-Abgeordneten haben. Voraussichtlich im Februar 2020 soll die stellvertretende Landesvorsitzende der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP), die Saarbrückerin Manuela Ripa, in das Parlament nachrücken. Das bestätigte der ÖDP-Saar-Vorsitzende Jorgo Chatzimarkakis der SZ. Ripa, die bei der Europa-Wahl im Mai auf Platz 2 der Bundesliste stand, soll den Platz des ÖDP-Spitzenkandidaten Klaus Buchner (78) einnehmen, der aus Altersgründen das Mandat niederlegen will. Buchner, der in der vorangegangenen Wahlperiode Hauptberichterstatter für Dual-Use-Güter war, wolle noch bei der parlamentarischen Verabschiedung seines Berichts mitwirken. Damit werde kommenden Februar gerechnet.