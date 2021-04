Änderung der Arbeitsschutzverordnung : Kita-Personal muss sich jetzt selbst testen

Saarbrücken Das Saarland beendet die freiwilligen Tests durch medizinisches Personal. Jetzt müssen auch Kita-Beschäftigte auf Selbsttests zurückgreifen. Welche Folgen hat das für die Einrichtungen?

Es war Mitte Februar, als das Saarland die Teststrategie ausweitete und den Beschäftigten in Kitas zwei Mal pro Woche ein freiwilliges Testangebot machte. Wie an Schulen nahm die Tests medizinisch geschultes Personal vor. Damit ist jetzt Schluss. Grund ist die Änderung der Corona-Arbeitsschutzverordnung. Die verpflichtet Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern die Tests zur Verfügung zu stellen. Und da bei den Kitas nicht das Land, sondern die Kommunen oder freie Träger die Arbeitgeber sind, mussten die schnell reagieren, organisieren und teilweise finanzieren. Manche Kitas stellt das vor Herausforderungen, sie fühlten sich überrumpelt, wie einige unserer Zeitung berichteten.

Die Katholische Kita gGmbH unterhält 156 Kitas im Saarland in ihrer Trägerschaft. Rund 3000 Menschen arbeiten in der Einrichtung. „Wir sehen die regelmäßigen Testungen im Sinne der Mitarbeiterfürsorge, dem Schutz der uns anvertrauten Kinder, als auch im Sinne der Pandemiebekämpfung grundsätzlich als absolut notwendig an“, sagt Petra Oberhauser, Sprecherin der Katholischen Kita gGmbH. In den Kitas sei das Testangebot schon länger etabliert. Dank des Vorlaufs durch das Angebot des Landes, „können wir auf diesen Erfahrungen nun aufbauen und das zukünftige Testangebot in Eigenregie organisieren“. Schon zuvor hätte der Großteil der Mitarbeiter das freiwillige Testangebot in Anspruch genommen.