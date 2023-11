Erstes Landesjugendforum im Landtag des Saarlandes Über 100 jungen Menschen sagen den Landespolitikern ihre Meinung

Sozialminister Magnus Jung (SPD) dürfte sehr gespannt auf die Beiträge der Jugendlichen sein. Er will die Ergebnisse des Landesjugendforums auch für ein neues Jugendbeteiligungsgesetz nutzen, das in den kommenden Monaten verabschiedet werden soll. „Beteiligung von jungen Menschen an der Politik ist grundsätzlich extrem wichtig“, sagte Jung. „Wir brauchen den Input der jungen Generation. Sie wissen am ehesten um ihre eigenen Interessen und sind diejenigen, die von Entscheidungen die heute getroffen werden, am meisten betroffen sind. Und wir brauchen Jugendbeteiligung auch um die Basis unserer demokratischen Gesellschaft zu stärken. Wir müssen die Anliegen junger Menschen ernst nehmen und einen Mitbestimmungsprozess sukzessive aufbauen“, erklärte der Minister.