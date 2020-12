Netzwerk-Überlastung : Riesen-Ärger um Online Schule Saar

Der Neustarts des Fernunterrichts in der Corona-Krise verlief am Mittwoch im Saarland sehr holprig. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Update Saarbrücken Laut Bildungsministerium seien Probleme mit der Lernplattform inzwischen behoben. Doch Lehrer berichten weiterhin über technische Schwierigkeiten. Der Ärger ist groß.

Am ersten Tag des Lockdowns gibt es massive Probleme bei der landeseigenen Lernplattform Online Schule Saar (OSS). Das bestätigte das saarländische Bildungsministerium am Mittag der SZ. Die Plattform sei ab dem frühen Morgen nur schwer beziehungsweise gar nicht erreichbar gewesen, sagte Ministeriumssprecher Lukas Münninghoff. Grund sei eine „nicht nur die OSS betreffende Netzwerk-Überlastung am Tag eins des Lockdowns“ gewesen. Auch andere Lernplattformen seien von dem Problem betroffen gewesen. Seit kurz vor zehn Uhr laufe OSS allerdings wieder normal.

Dem widersprachen derweil mehrere Lehrer. Stefan Breyer, Lehrer am Saarbrücker Ludwigsgymnasium, schrieb der SZ um kurz vor 14 Uhr, dass die technischen Probleme weiterhin andauerten. Unter Eltern, Schülern und Lehrern herrsche „extremer Frust“. „Auch acht Monate nach den ersten Schulschließungen wurden die Server nicht entsprechend aufgerüstet.“ Ähnlich äußerte sich wenig später Karen Claassen, Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule und Landesvorsitzende des Verbandes Reale Bildung (VRB): Sie forderte, die Server-Kapazitäten so schnell wie möglich zu erhöhen. Auch sie klagte gegen 14.30 Uhr weiterhin über massive technische Probleme bei OSS. Die technischen Voraussetzungen für den Fernunterricht am ersten Tag des Lockdowns bezeichnete sie als „katastrophal“.