Seit Donnerstag führen Bundespolizisten an der Goldenen Bremm in Saarbrücken wegen des Coronavirus wieder Grenzkontrollen durch. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Bei den Grenzkontrollen wegen des Coronavirus meldet die Bundespolizei an der Goldenen Bremm einen ersten Verdachtsfall bei einem Einreisenden aus Frankreich.

Ein Sprecher der Bundespolizei erklärte am Samstagabend, dass Beamte gegen 17 Uhr einen Mann mit Symptomen festgestellt hätten. Nach Behördenangaben wollte der Betroffene in ein Krankenhaus nach Saarbrücken, er klagte über Schmerzen in der Brust. Der Mann wurde ins Klinikum Saarbrücken auf dem Winterberg gebracht, er war in Begleitung einer anderen Person, die nun zu Hause in Quarantäne sein soll.