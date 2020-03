Weitere Details : ++EIL++ Erster bestätigter Coronavirus-Fall im Saarland

Saarbrücken Im Saarland gibt es den ersten Coronavirus-Fall. Entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung hat das Gesundheitsministerium jetzt bestätigt. Für Dienstagabend ist eine Pressekonferenz in der Staatskanzlei angekündigt.

In den vergangenen Wochen hatte es im Saarland über 30 Verdachtsfälle gegeben. Bei keiner dieser Personen war bisher eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden, die Bluttests am Uniklinikum in Homburg und an der Berliner Charité waren jeweils negativ ausgefallen.