Kostenpflichtiger Inhalt: Intensivbetten sollen freigehalten werden : Erste Operationen in Saar-Kliniken wegen Coronavirus verschoben

Die Corona-Krise zwingt erste Kliniken dazu, die OP-Pläne zu verändern. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Saarbrücken Um Kapazitäten auf den Intensivstationen freizuhalten, werden in den Kliniken jetzt die OP-Pläne überprüft und planbare Eingriffe verschoben. Ein langjähriger Chefarzt warnt: „Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen.“

In saarländischen Krankenhäusern sind die ersten Operationen verschoben worden, um auf den Intensivstationen Kapazitäten für die Behandlung von Corona-Patienten freizuhalten. Das Caritasklinikum Saarbrücken mit Standorten auf dem Rastpfuhl und in Dudweiler bestätigte am Donnerstag: „Wir verschieben derzeit elektive Operationen.“ Oberste Priorität hätten derzeit akute, dringliche, onkologische und ambulante Operationen.

Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hatte am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung gesagt: „Wir haben die Krankenhäuser aufgefordert, planbare Operationen zu verschieben, um Kapazitäten in den nächsten acht Wochen bereitzuhalten.“

Am Universitätsklinikum Homburg verlief das OP-Programm zumindest am Mittwoch noch ohne Einschränkungen, wie ein Sprecher sagte. Am Klinikum Saarbrücken hieß es: „Wir überprüfen die OP-Pläne nach medizinischer Indikation und werden dann entscheiden, wie wir weiter agieren und in welchem Umfang ggf. abgesagt wird. Natürlich liegt auch in unserem Interesse, dass wir das Patientenaufkommen strukturiert steuern und zum Schutz aller Beteiligten agieren.“

Ein Sprecher des Krankenhausträgers Marienhaus sagte, der normale OP-Betrieb gehe vorerst weiter. Es gebe derzeit keine Regelung, planbare Eingriffe nicht mehr vorzunehmen. Das könne sich aber stündlich ändern.

Der langjährige Chefarzt der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie im Herzzentrum Saar und frühere Ärztliche Direktor der SHG-Kliniken Völklingen, Dr. Helmut Isringhaus, forderte die Krankenhausträger auf, ihre Kapazitäten für die Intensivbehandlung von Patienten mit Coronavirus freizumachen. Isringhaus, stellvertretender Landesvorsitzender der FDP, teilte mit, dazu gehöre auch, dass elektive (planbare) Behandlungen so lange abgesagt würden, bis die Situation wieder überschaubar sei.