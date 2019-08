Reaktionen auf Vorschlag der Linkspartei : Erste Klasse in Regionalzügen abschaffen? Das hält die Saar-Verkehrsministerin davon

Erste Klasse in Regionalzügen abschaffen? Das hält die Saar-Verkehrsministerin davon

Ist die erste Klasse in Regionalzügen noch zeitgemäß? (Archivfoto). Foto: dpa/Stefan Sauer

Saarbrücken Anke Rehlinger (SPD) hat in einer Stellungnahme auf den Vorschlag der Linkspartei reagiert, die erste Klasse im Regionalverkehr abzuschaffen.

Die von der Linkspartei ins Spiel gebrachte Abschaffung der ersten Klasse im Regionalverkehr der Deutschen Bahn (DB) löst im Saarland verhaltene Reaktionen aus. Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) und ihr Mainzer Kollege Volker Wissing (FDP) halten das Thema nicht für vordringlich. Der Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger begründete seinen Vorstoß mit überfüllten Bahnen in der zweiten Klasse bei gleichzeitig kaum genutzten Erste-Klasse-Abteilen.

Die Herausforderungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Rheinland-Pfalz sind nach Auffassung des Verkehrsministeriums in Mainz andere. „Wir wollen attraktive ÖPNV-Angebote in Rheinland-Pfalz, dazu bauen wir den Busverkehr insbesondere im ländlichen Raum aus und stimmen Bus- und Schienenverkehr aufeinander ab“, sagte die Sprecherin des Ministeriums von Volker Wissing (FDP).