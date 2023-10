Für Ford-Nachfolge in Saarlouis Erste Auszahlungen aus dem Transformationsfonds des Saarlandes

Der im Dezember 2022 beschlossene, größtenteils schuldenfinanzierte Transformationsfonds des Saarlandes wird für erste konkrete Projekte genutzt und findet zunehmend Nachahmer in anderen Bundesländer. Wie das Finanzministerium auf SZ-Anfrage erklärte, ist die Umsetzung in vollem Gange. In allen drei Bereichen (Industrie, Infrastruktur, Innovation) seien Projekte und Maßnahmen vorgeschlagen, diskutiert, adaptiert und teilweise bereits beschlossen worden.