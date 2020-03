Die Schule geht weiter : Ersatzunterricht an Gymnasien im Saarland ist gewährleistet

Foto: ZB/Sebastian Kahnert

Saarbrücken Die Schulen im Saarland sind wegen des Corona-Virus geschlossen. Die Gymnasien im Saarland arbeiten daher hart daran, den Schülern einen Ersatz für den ausfallenden Unterricht zu schaffen.

Wie eine Blitzumfrage des Saarländischen Philologenverbands ergab, haben die Gymnasien bereits Ersatzmöglichkeiten gefunden oder haben sie in Vorbereitung. Zum Teil handele es sich um „klassisch-analoge“ Ansätze wie Selbststudium, zum Teil kommen „hybride“ Konzepte zum Einsatz, die an den üblichen Unterricht angelehnte Aufgabenformate mit elektronisch unterstützen Informationswegen kombinieren. Zum Teil werden auch volldigitale Ansätze wie Schulclouds oder Lernplattformen genutzt. „Die Gymnasien reagieren nach unserer Beobachtung schnell, entschlossen und flexibel auf die neue Situation. Das gelingt aufgrund des enormen Engagements von Lehrkräften, Schülern und Eltern, die auch in der Ausnahmesituation an einem Strang ziehen“, bewertete Marcus Hahn, der Vorsitzende des Saarländischen Philologenverbands die Situation (SPhV).

Aus Sicht des Saarländischen Philologenverband besonders herauszuheben sei, dass es den Gymnasien gelinge, auf die Besonderheiten des jeweiligen Gymnasiums, der Unterrichtsfächer, der Altersgruppen und der Lerngruppe zugeschnittene Angebote zu realisieren. Die Bandbreite reiche von Wiederholungseinheiten, Übungen zur Vertiefung bis hin zu fachlich-thematischen Erweiterungen, die möglicherweise im „Normalbetrieb“ so gar nicht durchgeführt worden wären. Allerdings zeige sich auch, dass „Fernunterricht“ – ganz gleich ob analog oder digital – den persönlichen Kontakt im Klassenzimmer auf keinen Fall auch nur ansatzweise ersetzen könne.

Einer Lösung bedarf nach Auffassung des SPhV nicht nur die Frage nach dem Abitur, sondern auch die Situation der Referendare, also der Lehrerinnen und Lehrer, die sich zurzeit in der Ausbildung im Studienseminar befinden. Zu klären sei, in welcher Weise beispielsweise Lehrproben oder Seminarsitzungen unter den gegenwärtigen Umständen ersetzt werden können. Das oberste Ziel müsse darin bestehen, dass die Ausbildung weitergeführt werden kann und dass keine Nachteile für die Referendarinnen und Referendare entstehen. „Die Schulleitungen, die Funktionsstelleninhaber an den Gymnasien und auch jede einzelne Lehrkraft an Gymnasien leisten im Moment Bemerkenswertes. Wir können stolz darauf sein, so kompetente und engagierte Kolleginnen und Kollegen zu haben“, resümierte Marcus Hahn die Erfahrungen vom ersten Wochenende der Schulschließungen.