Sonderparteitag : Erneuter Versuch, Grünen-Parteitag zu verhindern

Saarbrücken Mit gut einer Stunde Verspätung sollte Sonderparteitag der Saar-Grünen in der Saarlandhalle am Samstag starten. Ein Delegierter versucht noch über einen Geschäftsordnungsanstrag, die Versammlung nicht stattfinden zu lassen, weil sie „rechtlich eine Totgeburt“ sei – was mit vielen Buh-Rufen kommentiert wird. Die Mehrheit der Delegierten lehnt ab.

Volker Morbe vom Landesvorstand verweist sogar auf das Bundesschiedsgericht, das das Urteil des Landesschiedsgerichts, keinen Parteitag abzuhalten, am Freitag kassierte. „Der Vorstand hat viel gestritten, ob der Parteitag stattfindet. Am Ende des Tages sollte aber eine Liste stehen, die wir einreichen können und die rechtmäßig ist. Wir werden diesen Parteitag stattfinden lassen“, so Morbach. Die Bundespartei ist derweil mit zahlreichen Juristen vor Ort. Versammlungsleiterin ist die rheinland-pfälzische Grünen-Landeschefin Misbah Khan.