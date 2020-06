Streit um Bodycams : Entwurf für Polizeigesetz verfassungswidrig?

Im saarländischen Landtag gibt es Streit um einen neuen Gesetzesentwurf, der den Einsatz von Körperkameras in Privatwohnungen vorsieht. Experten bezweifeln dessen Verfassungsmäßigkeit. Foto: dpa/Stephan Preis

Saarbrücken Die Landesregierung will der Polizei erlauben, bei Einsätzen in Wohnungen zu filmen. Die Zweifel daran reichen bis in die große Koalition hinein.

Auf die Drucksache 16/1180 des Landtags haben viele Polizisten im Saarland jahrelang gewartet. Mit diesem Gesetzentwurf will der Landesregierung Polizeibeamten erlauben, Einsätze auch innerhalb von Wohnungen mit Körperkameras (Bodycams) zu filmen, etwa wenn sie wegen häuslicher Gewalt gerufen werden. Vorausgesetzt, der Einsatz der Kameras ist „zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib oder Leben erforderlich“.

Doch seitdem Innenminister Klaus Bouillon (CDU) den Entwurf Anfang des Jahres vorlegte, wachsen die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Pläne. Es geht um die Frage, ob die neue Befugnis mit der grundgesetzlich garantierten Unverletzlichkeit der Wohnung vereinbar ist. Die Linke war von Beginn an strikt dagegen, doch inzwischen hat auch die SPD-Fraktion starke Bedenken. Anlass dafür ist die Stellungnahme des Trierer Strafrechtsprofessors Mark A. Zöller für den Landtags-Innenausschuss vom 24. April. Darin fordert Zöller, Direktor des Instituts für Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht, den Passus zu den Bodycams „zwingend zu streichen“, da ihr Einsatz in Wohnungen „nicht verfassungskonform ausgestaltet werden kann“. Zöller hatte bereits 2017 in einem Gutachten für das rheinland-pfälzische Innenministerium gewarnt, dass Bodycams in Wohnungen verfassungswidrig wären, woraufhin das Nachbarland die Finger davon ließ.

Info Gewerkschaften wollen Bodycams in Wohnungen Die Gewerkschaften GdP und DPolG drängen seit Jahren darauf, Polizisten den Einsatz von Bodycams in Wohnungen zu gestatten. Laut GdP habe das Tragen der Bodycams zu einem Rückgang von Übergriffen auf Polizeibeamte in gefährlichen Situationen geführt und zeige „eine überwiegend deeskalierende Wirkung“. Die DPolG erklärte, bei einigen Gewalttätern sinke in der eigenen Wohnung die Hemmschwelle, Widerstand gegen Polizisten zu leisten.

Bayern hat seinen Polizisten erlaubt, Kameras auch in Wohnungen zu tragen, allerdings sind gegen das dortige Gesetz zahlreiche Verfassungsbeschwerden anhängig, eine von ihnen hat Professor Zöller im Auftrag der SPD im bayerischen Landtag eingereicht. Wobei der Polizeirechtsexperte zugesteht, dass „aus praktischer Sicht ohne jeden Zweifel sehr gute Gründe“ für den Einsatz in Wohnungen sprechen. „Aber hier sind einmal mehr Wünsche der polizeilichen Praxis von zwingenden verfassungsrechtlichen Vorgaben zu unterscheiden.“

Im Koalitionsvertrag von 2017 waren CDU und SPD im Saarland übereingekommen zu prüfen, ob der Anwendungsbereich der Bodycam erweitert werden kann – diese Forderung kam seit Jahren aus der Polizei. Innenminister Bouillon beauftragte dazu zwei Experten der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, Professor Markus Thiel und Knud Dietrich, mit einem Rechtsgutachten. Ergebnis: Wenn die Bodycams ausschließlich zum Schutz der Polizeibeamten vor Gefahren für Leib oder Leben genutzt werden, sind sie in Wohnungen zulässig. Nach Zöllers Ansicht widerspricht die Expertise aus Münster der herrschenden Meinung der Rechtsgelehrten.

Die SPD war noch nie eine ganz große Freundin der jetzt geplanten Regelung. Bei der ersten Lesung im Landtag sagte der SPD-Politiker Stefan Pauluhn im Februar, seine Fraktion könne damit leben. „Man wird das sicherlich jetzt in der Anhörung auch noch einmal hinterfragen dürfen und noch einmal genauer untersuchen.“

Das passiert jetzt. Die große Koalition wartet auf ein weiteres Sachverständigen-Gutachten, das die Landtagsverwaltung in Auftrag geben soll. Allerdings gestaltet sich die Auswahl des Gutachters wohl schwierig, aus zwei Gründen: Zum einen soll es niemand sein, von dem schon vorher klar ist, welchen Standpunkt er vertritt; zum anderen gibt es nicht allzu viele Rechtsprofessoren, die sich mit der Frage eingehend beschäftigt haben. Die Innenausschuss-Vorsitzende Petra Berg (SPD) sagte, nach der Sommerpause solle das Gutachten vorliegen und diskutiert werden.