Landtag will Opferfonds beschließen Saarland entschädigt künftig Opfer von rassistischer Gewalt und Terror – Welche Zahlungen möglich sein sollen

Anlass für die Einrichtung eines Opferfonds ist die aktuell laufende juristische Aufarbeitung des rassistischen Anschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis-Fraulautern in der Nacht auf den 19. September 1991, bei dem Samuel Kofi Yeboah, ein politischer Flüchtling aus Ghana, ermordet wurde. In den 90er Jahren gab es weitere Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Im Antrag wird zudem auf „steigende Fallzahlen rassistischer und antisemitischer Verletzungen“ verwiesen.