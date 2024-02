Wirtschaftsministerium nennt Zahlen So hoch sind die Subventionen für die Wolfspeed-Fabrik in Ensdorf

Dem US-Konzern Wolfspeed werden für den Bau der geplanten Chip-Fabrik in Ensdorf massive staatliche Subventionen gewährt. Der Bund hat inzwischen eine Förderung in Höhe von 362 Millionen Euro zugesagt, das Saarland von weiteren 155 Millionen Euro, wie das Saar-Wirtschaftsministerium auf SZ-Anfrage mitteilte – insgesamt also 517 Millionen Euro. In der Fabrik, die Wolfspeed mit seinem Partner ZF errichten will, sollen 600 bis 1000 Jobs entstehen.