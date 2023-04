Fragen und Antworten zur neuen Einrichtung Warum ist das Containerdorf für Flüchtlinge umzäunt? Und warum ist es in Ensdorf?

Das in den vergangenen Monaten angelegte Containerdorf in Ensdorf – eine Außenstelle der Landesaufnahmestelle Lebach – ist zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit. Die Baumaßnahmen auf dem RAG-Gelände sind laut Innenminister Reinhold Jost (SPD) abgeschlossen, die nächsten Tage sollen noch für abschließende Restarbeiten wie die Überprüfung der Einrichtungsgegenstände und Reinigungsarbeiten genutzt werden. Die ersten Menschen sollen dort voraussichtlich in der Woche ab dem 24. April einziehen.