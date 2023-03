Kampagne gegen Telefonbetrüger Nicht nur Enkeltrick-Betrug nimmt im Saarland rasant zu – Warnung vor drei weiteren Maschen

Innenminister Reinhold Jost (SPD) ist alarmiert. In den ersten drei Monaten dieses Jahres ist die Zahl der Enkeltrickfälle stark angestiegen. Bei sogenannten Enkeltricks versuchen Betrüger, an das Geld von vor allem älteren Menschen zu gelangen, in dem sie zum Beispiel Notsituationen von Angehörigen der Opfer am Telefon vortäuschen.