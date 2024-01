Trotz jahrelangem Sparen Warum OB Aumann schmerzliche Jahre auf Neunkirchen zukommen sieht

Jörg Aumann (SPD), Oberbürgermeister der Kreisstadt Neunkirchen, in seinem Büro. Aumann ist auch Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages. In seiner Funktion als OB hat er, was die Mittelzuweisung an Kommunen angeht, schon mal „das eine oder andere Bömbchen fallenlassen“.

Foto: Kreisstadt Neunkirchen/ Deniz Alavanda