Erste „Wassersperren“ im Saarland : Die Armut zieht aufs Land

Saarbrücken Ein neuer Begriff kommt in Umlauf: Energie-Armut. Die Armutskonferenz Saar rüstet sich auf ein strammes Jahr und fordert ein Verbot nicht mehr nur für Stromsperren.

„Die Armut bekommt neue Gesichter“, davon ist Michael Leinenbach überzeugt. „Mehr Menschen aus neuen Schichten werden 2023 in das Sozialsicherungssystem gehen müssen“, sagt der Vorsitzende der saarländischen Armutskonferenz. Aktuell sei das Bild der klassischen Armut von Erwerbslosen in urbanen Räumen geprägt, doch Leinenbach prognostiziert, dass immer mehr arbeitende Menschen und auch Rentner hinzu kommen werden. Menschen, denen bereits jetzt mit einer Stromsperre gedroht wurde? „Aktuell sehen wir noch keine Alarmsituation“, sagt Leinenbach der SZ. Aber spätestens wenn die Energieversorger Ende Januar ihre Bescheide mit den zukünftigen Abschlagszahlungen verschickt hätten, rechneten die Beratungsstellen der sozialen Träger mit einem massiven Andrang. „Wir sehen einen neuen Bedarf an Beratung auf dem Land“, so Leinenbach. Insbesondere ältere Menschen, die mit knappen Renten in energetisch problematischen Häusern – oft den eigenen – lebten, kämen durch erhöhte Energiekosten schnell ans finanzielle Limit. „Es wird ein bewegtes Jahr, und ich sehe mit Sorge auf die Belastung der NGO’s“, so Leinenbach. Das sind nicht-staatliche Organisationen etwa von der AWO oder Diakonie. Kritisch sieht er, dass die oft in Städten ihre Hilfezentren hätten, der ländliche Raum unterversorgt sei. „Wir drängen auf eine Regionalisierung der Hilfen“, sagt Leinenbach. Doch längst gehe es nicht mehr nur um Unterstützung in akuter Not, Stromsperren seien nur ein Symptom einer chronischen Finanz-Unterversorgung vieler Haushalte.