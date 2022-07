Energiekrise : CDU Saar fordert Schutzschirm für Stadtwerke

Saarbrücken Die Landesregierung müsse den kommunalen Energieversorgung wenn nötig finanziell unter die Arme greifen, sollte sich die Energie-Krise weiter zuspitzen. Außerdem brauche es einen runden Tisch ähnlich wie in Baden-Württemberg.

Die CDU-Fraktion im saarländischen Landtag schließt sich der Forderung der Stadtwerke im Saarland und der saarländischen Städte- und Gemeindetags nach einem Schutzschirm für die Energieversorger an. Wegen der Erdgas-Krise befürchten die Stadtwerke im Winter eine Pleitewelle – und sprachen sich in einem Brief an die SPD-Landesregierung bereits für eine Finanzspritze aus.