Neue Corona-Verordnung ab 5. Juni : Ende der FFP2-Maskenpflicht in der Pflege

Ende der FFP2-Maskenpflicht in der Pflege

Saarbrücken Die Corona-Verordnung wurde heute im Ministerrat angepasst. Demnach entfällt die FFP2-Maskenpflicht im Saarland in der Pflege. Was genau ab 5. Juni gilt.

Die Corona-Situation im Saarland entwickelt sich immer weiter Richtung Normalität. Bisher waren FFP2-Masken in der Pflege noch Pflicht. Das ist jedoch schon bald, am 5. Juni, vorbei. Dann entfällt die FFP2-Maskenpflicht – für Besucher, Bewohner und das Personal. Eine Pflicht für das Tragen einer medizinischen Maske gilt für Besucher und Beschäftigte allerdings weiter.

Gesundheitsminister Dr. Magnus Jung betont dazu: „Die gegenwärtige Phase der Pandemie erlaubt uns weitere Lockerungen, auch im Bereich der Pflege. Es ist wichtig, dass wir die Situation nutzen und mögliche Lockerungen nicht verpassen – insbesondere mit Blick auf den Herbst und einer potenziellen neuen Welle, die erneute Einschränkungen erfordern könnte. Mit dem Wegfall der FFP2-Maskenpflicht in Alten- und Pflegeheimen, gehen wir auch für unsere Pflegekräfte im Saarland einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Mit Blick auf die Sommermonate und heißen Temperaturen können wir mit der Änderung die ohnehin hohe Arbeitsbelastung verringern. Darüber hinaus werden aktuell Lockerungen der Besuchsregelungen in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern beraten.“