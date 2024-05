Streit um Nachmittagsbetreuung an Förderschulen Heftiger Streit um bessere Betreuungszeiten an Förderschulen

Dass in dieser Sache Handlungsbedarf besteht, sieht auch die SPD-Fraktion so. In ihrem Plenums-Antrag hält sie fest: Die Unterrichtszeit in Förderschulen im Ganztagsbetrieb werde „den Betreuungsbedarfen vieler Eltern nicht gerecht und entspricht auch nicht den Betreuungszeiten, wie sie an Regelschulen im Ganztagsbetrieb angeboten werden. Zudem besteht kein Ferienbetreuungsangebot an diesen Förderschulen. Insofern suggeriert der aktuelle im Ganztagsbetrieb geführte Schulablauf eine vollumfängliche Betreuungszeit, die so jedoch nicht vorhanden ist. Die Schulbesuchszeiten lassen eine volle Berufstätigkeit der Eltern kaum zu, gerade vor dem Hintergrund eines teilweise aufgrund der Pflege- und Unterstützungsbedarfe ihrer Kinder umfänglichen Betreuungsbedarfs“. Die von der CDU erarbeitete Änderungsentwurf wischte sie mit ihrer Mehrheit jedoch vom Tisch.