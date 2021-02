Schulöffnungsdebatte : Eltern und Lehrer begrüßen Schnelltests in Schulen

Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Die Pläne, zweimal wöchentlich in den Schulen zu testen (wir berichteten), begrüßen Lehrergewerkschaften und Elternvertreter gleichermaßen. So wiederholte der Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Gemeinschafts- und Förderschulen (VRB) seine Forderung seit Beginn des Präsenz-Unterrichts nach einer solchen Teststrategie.

Man habe zudem immer wieder Lücken in den Hygieneplänen aufgezeigt, die geschlossen werden müssten, um den Gesundheitsschutz zu garantieren.

Der Interessenverein Landeselterninitiative für Bildung (LEV) zeigt sich erfreut von den geplanten Testungen in Schulen. Er begrüßt zudem, dass Bildungsministerin Streichert-Clivot (SPD) eine weitere Öffnung der Schulen – mit einer Perspektive für die weiterführenden Schulen – ermöglichen will und die Vorschläge der Landeselterninitiative für Bildung bei einem runden Tisch am 20. Januar aufgenommen worden seien. Vor allem die geplante Ausweitung von Förderangeboten und eine Aufstockung des Personals seien „vertretbare und notwendige Investitionen“, schreibt die LEV. Sie fordert eine „kurzfristige politische Initiative aller Kräfte“, um diese Ziele umzusetzen.