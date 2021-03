Abweichende Regel in Rheinland-Pfalz : Einzelhandel empört über Corona-Beschlüsse im Saarland

Abweichende Regel in Rheinland-Pfalz

Menschen gehen mit Mund-Nasen-Bedeckung durch eine Einkaufstraße in der Innenstadt von Saarbrücken. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Der Handelsverband Saar hat empört auf die neue Corona-Verordnung reagiert, die ab Montag gelten soll. Danach dürfen anders als in Rheinland-Pfalz die meisten Einzelhändler im Saarland weiterhin Kunden nur nach vorheriger Terminvereinbarung in ihre Läden lassen.

In Rheinland Pfalz liegt der Inzidenzwert anders als im Saarland unter 50. Bund und Länder haben am Mittwoch vereinbart, dass in solchen Gebieten der Einzelhandel wieder öffnen kann.