„Kann die Arbeit der Grünen nicht länger ertragen“ Einstiger Vorzeige-Politiker der Saar-Grünen hat die Schnauze voll

Am Dienstag, 7. Mai, habe er in einem Brief an den Bundesvorstand seinen sofortigen Austritt erklärt. Er könne die weiteren und „auch aktuellen Entwicklungen in der Partei [...] nicht mehr mittragen“. Er legte in einer Mitteilung an die Medien nach, wonach er die Arbeit nicht länger „ertragen“ könne. Einen Wechsel zu einer anderen Partei schloss er gleichfalls aus.