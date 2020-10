Unabhängig vom lokalen Infektionsgeschehen : Einheitliche Corona-Regeln im ganzen Saarland

Saarbrücken Die neueste Verordnung, die seit Sonntagabend um 20 Uhr in Kraft ist, soll so lange gelten, bis die Infektionszahlen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter dem Grenzwert liegen.

Das Saarland hat in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden der Kreise und des Regionalverbands Saarbrücken seine erst am Samstag abgeänderte Corona-Schutzverordnung bereits am Sonntag weiter verschärft. So verweist die neue Verordnung zwar ausdrücklich auf die Vorgängerregelung. Die strengeren Schutzmaßnahmen gelten jetzt allerdings einheitlich in allen Landkreisen und dem Regionalverband unabhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen. So müssen sich Privatpersonen und Gewerbetreibende im Saarpfalz-Kreis, der am Montag mit einem Inzidenzwert von 46,55 als einziger im Land den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche noch nicht überschritten hatte, an die gleichen strikten Regeln halten wie in den anderen Kreisen. Die einzelnen Regelungen im Wortlaut: