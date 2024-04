Neue Landesbauordnung Eine überfällige Kehrtwende im Saarland

Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Goethes Satz lässt sich nicht nur allen ins Stammbuch schreiben, die nur noch in ihrer Social-Media-Blase leben und damit in ihrem Starrsinn bestätigt werden wollen. Man kann ihn auch ganz gut auf den endlosen Fortsetzungsroman „Landesbauordnung“ (LBO) münzen. Und darauf bezogen zum Ausdruck bringen, dass da ja noch werden kann, was noch nicht ist.