Eindämmung des Coronavirus : Welche Maßnahmen die Landesregierung jetzt konkret ergreift

Saarbrücken Die Landesregierung hat Maßnahmen vorgestellt, die dabei helfen sollen, die Ausbreitung des Coronavirus zumindest zu verzögern. Im Folgenden die wichtigsten Maßnahmen:

● Schüler, die auf Klassenfahrt in einem Risikogebiet sind, werden so schnell wie möglich nach Hause geholt. Eine häusliche Quarantäne wird dann geprüft und gegebenenfalls veranlasst.

● Das Bildungsministerium wird den Schulbesuch für Schüler mit Wohnsitz in Risikogebieten untersagen und eine Quarantäne vorsehen.

● Schüler und Lehrkräfte, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, aber nicht erkrankt sind, sollen unnötige Kontakte meiden und für 14 Tage zu Hause bleiben.

● Bereits gebuchte Fahrten, deren Zielort in einem Risikogebiet liegt, werden abgesagt.

● Bei schon gebuchten Fahrten in Nicht-Risikogebiete muss die Schulleitung unter Berücksichtigung „aller relevanten Aspekte“ entscheiden, ob die Fahrt stattfindet.

Die Vorlesungszeit beginnt an der Uni und an der HTW vier Wochen später, und zwar am 4. Mai, endet aber wie geplant. Bis zum Start der Vorlesungen sollen möglichst viele Lehrinhalte digital bereitgestellt werden. Mitarbeiter und Studenten aus Risikogebieten müssen der Saar-Uni fernbleiben.