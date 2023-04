Ein Jahr nach dem Machtwechsel CDU-Chef über neue Saar-Regierung: „Die Verpackung ist besser als der Inhalt“

Saarbrücken · Vor einem Jahr verlor die CDU die Macht im Saarland – ein Einschnitt. Landeschef Stephan Toscani erklärt, was ihn an der neuen SPD-Alleinregierung am meisten ärgert, was er von ihr erwartet und wie er seine Partei wieder aufrichten will.

21.04.2023, 20:00 Uhr

Foto: Oliver Dietze

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Die hohen Zustimmungswerte für die neue SPD-Alleinregierung, die nach dem ersten Amtsjahr gemessen wurden, kann Stephan Toscani nicht so recht in Deckung mit seiner Wahrnehmung der landespolitischen Realität bringen. Der Oppositionsführer und CDU-Fraktions- und Parteichef erklärte sich die Zahlen beim SZ-Redaktionsgespräch am Freitag so: Die Landesregierung könne sich eben gut verkaufen. „Die Verpackung ist besser als der Inhalt.“ Für die CDU sei es hingegen „nicht immer ganz leicht durchzudringen“.