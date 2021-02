Uni-Stadt Homburg : Ehrendoktor statt Straßenname für Biontech-Gründer

Homburg Sie forschten in Homburg - und lernten sich dort kennen. Einen Platz will die Stadt aber nicht nach den Biontech-Gründern benennen.

Es wird in Homburg erst einmal keinen Sahin-Türeci-Platz oder eine Straße dieses Namens geben. Der Rat der Stadt lehnte einen Antrag der FDP ab, einen Ort nach dem Biontech-Gründer-Ehepaar Ugur Sahin und Özlem Türeci zu benennen, das früher in Homburg geforscht hatte. Eine solche Ehre gebe es nicht für lebende Personen, hieß es. Wie in der Sitzung bekannt wurde, wird aber wohl die Saar-Uni den Impfstoff-Pionieren die Ehrendoktorwürde verleihen. Das Verfahren hierzu laufe derzeit.