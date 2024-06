Einst Bürgermeister und Saar-Innenminister Nach Ehrenbürger-Würde in St. Wendel jetzt auch Saar-Verdienstorden für Klaus Bouillon

An die 32 Jahre stand Bouillon an der Verwaltungsspitze in der nordsaarländischen Kreisstadt. Ab 1982 lenkte er von dort aus die Geschicke. In diese Zeit siedelten sich Unternehmen an. Er trieb den Bau kommunaler Einrichtungen wie Sporthallen voran und brachte das legendäre französische Radrennen Tour de France nach St. Wendel. Weitere Großveranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt sorgen bis heute weit über die Stadtgrenzen für Aufmerksamkeit.