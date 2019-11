Durchsuchung in der HNO-Klinik : Neuer Verdacht auf Missbrauch an Uniklinik

Saarbrücken/Homburg Ein Richter hat eine Durchsuchung in der HNO-Klinik in Homburg angeordnet. Fahnder beschlagnahmten Akten von drei Kindern.

In der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten (HNO) am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) gibt es neue Verdachtsfälle auf Kindesmissbrauch. Dennis Zahedi, Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, bestätigte SZ-Informationen. Bereits vorige Woche war der mögliche Missbrauch einer Sechsjährigen im Bereich der OP-Zone bekannt geworden. Die Polizei kam am Mittwoch zu einer Durchsuchung in die HNO-Klinik in Homburg. Zudem wurde bei einer nicht näher bezeichneten Klinik in Rheinland-Pfalz durchsucht. Dort sollen Patientenakten gelagert gewesen sein.