Saarbrücken Die Forderung aus dem Landtag nach Durchsetzungsgewahrsam und Überwachungskameras an den Uniformen der Beamten (Bodycams), um Ruhestörer rascher dingfest zu machen, stoßen sowohl bei der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) als auch bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) auf offene Ohre.

Die jüngsten Exzesse beispielsweise auf saarländischen Volksfestenden zeigten die zurzeit geringe Handhabe der Beamten bei Randalen. So sei es ohne entsprechenden Druck durch mögliche Konsequenzen wie Arrest „oftmals sehr schwierig, Platzverweise wirksam durchzusetzen“. Ohne Straftat oder Ordnungswidrigkeit sei eine zeitlich befristete Festnahme heute kaum möglich. Viele ließen sich mittlerweile von polizeilichen Platzverweisen nicht beeindrucken. Ein Durchsetzungsgewahrsam, der unmittelbar nach einer Störung erfolgt, „könnte die Polizei so manches Problem schnell und effektiv lösen“, ist Alles überzeugt.

Zudem bleibe der Einsatz von Bodycams in Wohnungen eine Kernforderung der DPolG. „Gerade beim Thema häusliche Gewalt gerät die Polizei oftmals auch in den Fokus von Gewalttätern“, begründet er. Deswegen verlangt der Gewerkschafter, rasch die Gesetze zum besseren Schutz der Vollzugsbeamten anzupassen.

Ähnlich äußert sich dazu Florian Irsch, Vorsitzender der Landesjugend bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Den Einsatz von Bodycams in Wohnungen sowie Durchsetzungsgewahrsam habe der Polizeinachwuchs schon 2017 gefordert. Auch Irsch hält er es bei der momentanen Rechtslage nicht für möglich, Störer kurzzeitig festzunehmen, um Platzverweise durchzusetzen. Rechtlich sieht Irsch für eine mögliche Gesetzesnovelle keine Einwände. Denn das Bundesverfassungsgericht habe in anderen Fällen bereits geurteilt und keine Einwände gehabt. In anderen Bundesländern sei dieser Gewahrsamspassus in den Polizeigesetzen deswegen bereits verankert.