Der Student schilderte die Tat am Sonntag bei einer Demonstration gegen Rassismus in Saarbrücken. Foto: Tom Peterson

Saarbrücken Ein Student aus dem afrikanischen Staat Gabun ist am Samstag in Saarbrücken Opfer eines mutmaßlich rassistisch motivierten Mordversuchs geworden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Saarbrücken hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen einen 24-jährigen Deutschen eingeleitet, der den Studenten mit einem Messer im Hals- und Oberkörperbereich angegriffen haben soll. „Er hat mehrmals versucht, auf mich einzustechen“, sagte der Student am Sonntag bei einer Demonstration gegen Rassismus in Saarbrücken. In seiner Rede rang der junge Mann um Fassung. Der Angreifer habe immer wieder zu ihm gesagt: „Du bist schwarz, du sollst sterben.“

Der Student wartete am frühen Samstagmorgen an einer Bushaltestelle am Burbacher Markt auf seinen Bus, der ihn nach Hause bringen sollte. Als er von der Seite ein Geräusch hörte und sich umdrehte, habe er einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Er habe am Boden gelegen und versucht, so schnell wie möglich wieder aufzustehen. Dabei habe der Täter mit dem Messer angegriffen. Laut Generalstaatsanwaltschaft stand der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen.