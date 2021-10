AfD im Saarland vor Führungschaos? : Gericht kippt Wahlen des AfD-Parteitags – wie Landeschef Wirth reagiert

Saarbrücken Der AfD im Saarland droht ein Führungschaos: Das Landgericht hat in einem Säumnisurteil die Wahlen des Landesparteitages im vorigen Jahr gekippt. Damit steht der aktuelle Landesvorstand in Frage. Doch der reagiert gelassen.

„Das ist ein wichtiger Schritt zur Rückeroberung unseres Landesverbandes“, sagte der frühere AfD-Landeschef Josef Dörr am Montag in Saarbrücken. Gemeinsam mit seinem Parteifreund Dieter Müller hatte Dörr gegen das Zustandekommen der Parteiversammlung am 3. und 4. Oktober 2020 geklagt.