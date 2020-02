An Bürgermeister Armin König adressiert : Drohbrief mit Pulver in Illinger Rathaus entdeckt

Drohbrief mit Pulver in Illinger Rathaus entdeckt

An Bürgermeister Armin König adressiert

Illingen Der Bürgermeister von Illingen, Armin König (CDU), hat am Donnerstagmorgen einen verdächtigen Brief mit einer pulverartigen Substanz erhalten, die sich letztlich aber als harmlos entpuppte. Das teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Eine Analyse hatte ergeben, dass es sich bei dem Pulver um einen zerkleinerten Brühwürfel handelte. Mitarbeiter der Poststelle des Rathauses hatten das Pulver im Umschlag erfühlt und daraufhin die Polizei verständigt. Das Rathaus war zwischenzeitlich für den Besucherverkehr geschlossen worden. In dem Umschlag befand sich außerdem ein Drohschreiben an König. Deshalb hat sich der Staatsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet. Über den Inhalt des Briefes wollte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen keine Angaben machen.