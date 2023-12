Bildung, soziale Brennpunkte, Personal Doppelhaushalt 2024/25 im Saarland – diese Bereiche sollen mehr Geld bekommen

Neben den Beratungen zur Notlage stand der Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 im Zentrum der Plenardebatte. Die Landesregierung stellte noch einmal heraus, in welchen Bereichen und wie viel Geld sie in den kommenden beiden Jahren ausgeben will. 2024 sollen das 5,84 Milliarden Euro und 2025 5,98 Milliarden Euro sein. 2023 hatte der Landeshaushalt ursprünglich ein Volumen von 5,4 Milliarden Euro.