Landkreistag lehnt Pläne des Bundesgesundheitsminsiteriums ab : Kritik an Reformplan für den Rettungsdienst

Saarbrücken Die geplante Reform des Rettungsdienstes sei ein „Irrweg“, der die Versorgungslage im Saarland gefährden könnte, klagt der Landkreistag.

All dies würde nicht mehr die kommunale Selbstverwaltung, sondern in weiten Teilen von den Krankenkassen bestimmt: „Es steht zu befürchten, dass man dann eher großflächig denkt und ein groberer Maßstab über das Land gelegt würde. Damit ginge natürlich Versorgungssicherheit verloren“, sagte Lauer.

Mit der Reform will Berlin die Rettungsstellen von Kliniken entlasten, die darüber klagen, dass viele Patienten mit Bagatellen kommen, obwohl sie für Notfälle gedacht sind. „Probleme gibt es in der hausärztlichen Versorgung außerhalb der Sprechzeiten im ambulanten Bereich“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Landkreistags, der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (CDU).

In manchen Bundesländern bestehe hier tatsächlich Reformbedarf, das Saarland habe jedoch zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland (KV) eine tragfähige Lösung gefunden, die nun grundlos infrage gestellt werde. So bestehe im Saarland eine erfolgreiche Kooperation zwischen der KV und der durch den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF) organisierten Integrierten Leitstelle (ILS).

In Bezug auf das Rettungsdienstgesetzes des Saarlandes sieht der LKT hingegen Reformbedarf. „Dieses Gesetz muss die Hilfsfrist neu regeln“, fordert Recktenwald. Diese müsse an die Hilfsfristen anderer Bundesländer angepasst werden. In den Bundesländern liege die Frist, bis wann ein Rettungwagen am Notfallort eintreffen muss, zwischen 10 und 15 Minuten. Im Saarland seien es 12 Minuten. Unterschiede gebe es, wann die Frist starte. Im Saarland sei dies ab Eingang des Anrufs.