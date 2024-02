Schlagabtausch um Existenz des Saarlandes SPD schießt gegen Toscani – CDU kontert: Die scheinen „komplett die Nerven zu verlieren“

Was am Aschermittwoch gesagt wird, ist normalerweise am nächsten Tag vergessen. Es ist ein Ritual, über das der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (CDU) unlängst schrieb, die demokratischen Parteien hauten mit drastischer Wortwahl aufeinander ein, sprächen sich gegenseitig jede Fähigkeit ab – und wunderten sich dann, dass sich immer mehr Menschen von ihnen abwendeten.