Staunen an Saar-Gymnasien „Es war ein Schock für uns“ – Schuldirektoren mit scharfer Kritik an neuem G9-Stundenplan

Entschieden wird über die G9-Details im Landtag und im Bildungsministerium, umsetzen müssen die Reform die Gymnasien. In der Vereinigung der Oberstudiendirektorinnen und Oberstudiendirektoren der Gymnasien des Saarlandes (VOS) sind die Leiterinnen und Leiter aller Gymnasien organisiert. Was sie von den G9-Plänen halten, erläutert VOS-Vorsitzender Uwe Peters, Direktor des Robert-Schuman-Gymnasiums in Saarlouis, im SZ-Interview.