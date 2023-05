Landesparteitag in Homburg Dillschneider und Morbe neue Grünen-Landeschefs

Die Grünen im Saarland ziehen mit einer neuen verjüngten Parteispitze in die kommenden Kommunal- und Europawahlen. In einer Kampfabstimmung wählten die Delegierten des Landesparteitags in Homburg am Sonntag die bisherige Sprecherin der Grünen Jugend Saar, Jeanne Dillschneider, als neue Vorsitzende und den bisherigen Vize und bildungspolitischen Sprecher Volker Morbe zum neuen Co-Vorsitzenden. Die erst 27-jährige Dillschneider setzte sich bei der Abstimmung um den Frauenplatz mit 60 zu 39 Stimmen (bei jeweils sechs Nein-Stimmen und drei Enthaltungen) überraschend deutlich gegen die seit 2021 an der Spitze der Grünen gewählte Vorsitzende Uta Sullenberger (52) durch. Der 54-jährige Morbe als Co-Vorsitzender wurde ohne Gegenkandidat mit 98 von 104 Delegiertenstimmen gewählt. Kein Wort gab es auf dem Parteitag zur sogenannten „Po-Affäre“.